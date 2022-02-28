28日南投環保局長李易書親自率隊到日月潭稽查採樣，也確定是當地某知名飯店業所排出，當場命業者1周內改善，若改善不彰，將予以加重處罰。(環保局提供／吳建輝南投傳真)

日前有民眾在排水溝中發現流動的黑色汙水，注入日月潭水域，原本清澈的潭面烏漆抹黑，又臭又黑讓民眾氣憤不已，28日經環保局查驗後確認，汙水源來自當地某飯店業者。(環保局提供／吳建輝南投傳真)

南投縣水里鄉日月潭除了是著名風景區外，也供應下游民生用水，但近日屢傳出不肖業者偷排廢水，油汙散發惡臭及餿水味，28日南投環保局長李易書親自率隊到日月潭稽查採樣，也確定是當地某知名飯店業所排出，當場命業者1周內改善，若改善不彰，將予以加重處罰。

日月潭環湖自行車道，獲選為全球10大最美單車路線，每年舉辦單車運動、路跑及萬人泳渡，讓日月潭之美躍上國際。但日前有民眾在排水溝中發現流動的黑色汙水，注入日月潭水域，原本清澈的潭面烏漆抹黑，又臭又黑讓民眾氣憤不已，28日經環保局查驗後確認，汙水源來自當地某飯店業者。

李易書表示，今天率隊進行稽查採樣，確定是當地某飯店因廢水處理不佳，放流前添加消毒藥劑，排放後造成混濁汙染，與上次日月潭自行車道向山段被污染水域相近，除了要求業者1周內完成廢水處裡設備清潔與改善外，也將針對各潭區各飯店啟動全面稽查，來守護日月潭水域乾淨的水質。

李易書也說，事實上已經連續2日在現場進行稽查採樣，檢驗結果1週後會出爐，現在要求業者加速完成廢水處裡設備清潔與改善，若採樣結果有超標或惡化情形，將依法開罰；日月潭水質清澈，透視度高，因此有混濁水排入會相當明顯，呼籲業者勿心存僥倖，共同維護日月潭水質。