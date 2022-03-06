深圳市大鏟灣碼頭加強運送物資至香港。（東網）

廣東省近日出現多例香港輸入新冠病例，自明（7日）早上10點起，從香港入境珠海和深圳旅客持有的核酸檢測報告，需符合檢次報告發出部門必須是粵港認可的33間香港定點核酸檢測機構；報告上必須註明採樣方式為鼻咽拭子或鼻腔咽喉混合拭子；以及必須註明採樣時間，旅客通關時間為採樣後48小時內。

大陸近期加強運送物資到香港，深圳市大鏟灣碼頭的「海上供港快線」於4日定時定點駁船增至一天兩班，運力增加了3倍。

深圳和珠海政府紛紛公布，為進一步做好疫情防控工作，加快粵港兩地通關效率，自7日開始，要求從香港入境旅客所持的核酸檢測報告，其發出部門必須是粵港認可的33間香港定點核酸檢測機構；報告上必須註明採樣方式為鼻咽拭子或鼻腔咽喉混合拭子；亦必須註明採樣時間，旅客通關時間為採樣後48小時內。

另外，深圳市交通運輸局發布消息稱，大鏟灣碼頭「海上供港快線」主要以供港生鮮食品，自上月21日起接近七成生鮮食品均由大鏟灣駁船快線運往香港；截至4日共運行供港專線15個航班，累計運送了7304噸物資。主要貨物包括雞蛋、蔬菜、電子產品、麵粉等生活物資，供港運輸量創下大鏟灣碼頭「海上供港快線」開航以來最高紀錄。

大鏟灣碼頭設置供港物資跨境運輸專用綠色通道與駁船專用泊位，並啟用專用堆場優先查驗布控的貨櫃，保障運載蔬果的貨櫃24小時暢通無阻。當地政府同時制訂深港跨境運輸水運防控指引，確保港口疫情防控安全。目前深圳交通、工信、商務等部門組成的深港跨境運輸貨源組織專班，正進一步收集深圳企業貨源資訊，有序引導企業跨境運輸「陸轉水」。