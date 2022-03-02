米迪幼兒園群聚案持續擴大，桃園2日新增2個案，分別是富林國小染疫電腦老師的學生和友人，都是居隔二次採檢陰轉陽確診，社區風險小，該傳播鏈已累積26人染疫，市府也公布疫調6足跡，2處觀音、4處中壢，包括麥當勞中壢中華店、SOGO中壢店、美斯樂泰式便當、來喀麵飯館、小巷子清燉牛肉麵中壢店。

中央流行疫情指揮中心2日公布桃園新增2例本土個案（案20682、20683），7例境外移入，其中3例為落地採檢陽性，4例為檢疫期間採檢陽性，年齡介於10歲至40多歲。

衛生局長王文彥表示，2例本土確診個案是由米迪幼兒園群聚所衍生，均為匡列居隔二次採檢陰轉陽的個案，包括富林國小染疫電腦老師案20563匡列居隔的非同住友人（案20682），以及富林國小確診生案20617的同班同學（案20683），衛生局已掌握社區相關疫調並安排採檢。

另為因應米迪幼兒園群聚疫情，市府持續擴大採檢以確保社區安全，截至1日，不包含學校、職場等專案採檢，累計採檢5280人，全數陰性，無新增匡列範圍外的確診個案，顯示社區風險較低。

王文彥提到，米迪幼兒園群聚事件至今，已有富林國小、觀音國小、新街國小、米迪幼兒園等4校共計16名學童確診，由於中央目前尚未開放12歲以下學童接種新冠肺炎疫苗，且Omicron症狀輕微，較易被忽略，也易產生群聚感染，呼籲民眾須加強完整接種3劑疫苗，提高群體免疫力，若家中孩子有發燒或上呼吸道症狀，務必就醫篩檢；醫療院所若遇上呼道症狀求診病例，亦應加強PCR檢驗，希望透過早期監測、預警的方式，降低群聚感染的風險。

王文彥說明，市府持續進行社區健康監測，今日桃園社區採檢站採檢609人，累計已採檢11萬5186人，陰性11萬4392人、陽性185人、檢驗中609人。市府除中壢區中正公園及桃園區中路公園2處採檢站持續開設外，3月3日上午9時至12時於觀音國小學生活動中心也設有社區臨時採檢站，民眾如曾出入相關場所，或覺得有採檢必要，可至社區採檢站或責任醫院進行採檢。

新聞處長詹賀舜表示，今日公布桃園個案20617、20618、20621、20682的公共場所足跡，包含2月21日至2月25日上午至觀音區文化路「馨香早餐店」；2月24日早上至麥當勞中華店，中午至遠東SOGO中壢店B1美食街，傍晚至中壢區新生路「美斯樂泰式便當」；2月25日中午至觀音區中正路「來喀麵飯館」及中壢區恩德街「小巷子清燉牛肉麵中壢店」，呼籲足跡重疊者自我健康監測。