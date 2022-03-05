桃園5日新增3例本土個案，皆為米迪幼兒園群聚事件衍生、居隔期間陰轉陽，而4日進行觀音國小1004人二採全為陰性，此外市府也公布1處確診者足跡。

衛生局長王文彥表示，案20863為陪同確診女兒（案20618）住院的媽媽，4日出現症狀採檢陽性確診，另外2人則是就讀富林國小的姐弟（案20910、案20911）皆為居隔期間陰轉陽，近期沒有社區足跡。

王文彥說，4日上午針對觀音國小及附幼預防性居隔5天的全校師生及該校居隔14天者，總計有1004人進行2次採檢皆為陰性。

此外有關新冠疫苗部分，第25期平台4日已截止預約，施打時間為8日及10日，由全市200多家醫療院所及37個社區接種站提供接種服務，並開放符合資格民眾免預約到站接種，以提升民眾接種率。

王文彥提及，市府也持續進行社區健康監測，5日上午桃園社區採檢站採檢125人，累計已採檢11萬6810人，市府仍持續開設桃園區中路公園及中壢區中正公園2處社區採檢站，維持社區疫情監測。

新聞處長詹賀舜則公布個案20863的公共場所足跡，確診者曾於2月26日下午6點10分至7-11觀工門市。