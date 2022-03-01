疫情指揮中心今天公布新增4例本土個案，其中3例與桃園米迪幼兒園有關，醫療應變組副組長羅一鈞表示，群聚源頭可能為2月17日就發病的一家三口之母（案20484），Ct值32.8，雖然小孩Ct值更高，且N抗體陽性，但他推測小朋友「不會自己得到病毒」，應該是被家人傳染，目前幼兒園群聚至少已有4波傳染，累計24人染疫。

桃園市米迪幼兒園群聚延燒至富林國小、觀音國小也陸續傳出確診，今日又延燒到新街國小，全案累計24人確診。

羅一鈞今天表示，該案源頭可能是一家三口的家長（案20483、20484）在外工作或因生活所需有相關足跡，再把病毒從其他地方帶進家裡傳給小朋友，這段期間病毒從家庭到幼兒園，再從幼兒園傳到其他家庭、接著是其他家庭群聚，然後是透過職場再傳給其他家庭。羅一鈞表示，病毒複製速度快，只需3天的時間，以此推算已經至少傳了4波。但究竟與哪一條本土傳播鏈有關，還有待後續基因定序釐清。

羅一鈞表示，目前國內尚有6條感染源待釐清傳播鏈，分別為新北設計師-宗教團體案、新北加強版防疫旅館護理師、台北加強型防疫旅館護理師、雙北父子-新北涮涮鍋、桃園幼兒園、台中港驗船師

此外，Omicron傳播鏈新增第14、15條，分別為台北劍潭防疫旅館護理師、宜蘭防疫旅館妹妹傳給火鍋店姐姐，均與桃機序列相符合。