確診關係圖。(市府提供)

桃園觀音區米迪幼兒園群聚案持續延燒，市府針對確診童的同住家人和其職場擴大採檢，增加5人確診，其中米迪幼兒園確診幼兒的3位兄長，分別就讀的2國小都有增加確診，觀音國小增加3人、累積5人染疫，富林國小增加1人、累積2人染疫，另外昨確診的父子家庭也增幼兒叔叔1人確診。

市長鄭文燦28日緊急加開疫情說明記者會說明，他指出，針對觀音米迪幼兒園群聚感染事件，市府在26日採檢出有幼童和父母確診後，進行全員287人採檢，衍生3家庭共11人確診，昨天再針對確診家庭、職場和活動足跡擴大採檢1678位，又增加5人陽性確診。

鄭文燦說，觀音國小和附設幼兒園採檢1038位、新增3位陽性確診，富林國小採檢237位、新增1位確診陽性，其他都陰性，2校都預防性居家隔離14天，另外在蘆竹某電子廠工作的米迪幼兒園確診童的父親，其弟弟也採檢出陽性確診，總計28日增加5位染疫。

市府也針對確診家長職場擴大採檢，其中蘆竹某化學品工廠全場擴大採檢45人都陰性，觀音某電子廠擴大採檢313人都陰性，另外新北個案20566，在龜山某職場工作，市府擴大採檢39位目前也都陰性。

鄭文燦說，觀音國小居隔30人、富林國小居隔150人、確診3家庭篩出叔叔確診也居隔81人，他提到，目前針對觀音米迪幼兒園群聚感染事件，總計居家隔離542位，將以一人一室為主，無法達成會由市府安排到免費的防疫旅館居家隔離。

鄭文燦說，依過去防疫經驗評估，Omicron類型傳播快，必須要擴大匡列居隔，也許居隔範圍內會有第二三波確診個案，市府會仔細追蹤，務必最短時間築起社區防火牆。針對米迪幼兒園群聚案，3天分別有3個、11個和5個確診，累積19位，將比照八德加貝爾幼兒園經驗，居隔期間會加強關懷照顧和多次採檢，確保幼兒園安全後才恢復營運。