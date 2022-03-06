高雄自助餐傳播鍊擴大 居隔17人台南確診＋2 13:592022/03/06 中時 洪榮志 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 台南市6日新增2例確診病例，市府將於下午3點的線上防疫記者會說明。（本報資料照片） Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 高雄自助餐傳播鍊延燒台南後持續擴大，繼昨天鹽水區60歲男子案20912，因20日至22日與高雄市4日確診個案20861同乘遊覽車出遊染疫後，匡列居家隔離的17人中，又有2人採檢確診，詳細情況市府將於今天下午3點的線上防疫記者會說明。 高雄自助餐群聚擴大 今增3確診 台南永康又跳電 台電網站1公告他傻眼：準備鑽木取火？ #自助餐 #傳播鍊 #擴大 #台南 #高雄 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台南爆發今年首波禽流感 撲殺逾萬隻烏骨雞 18:272022/03/05 生活 本土＋8 高雄自助餐群聚延燒 04:102022/03/06 生活新聞 台南爆發禽流感 撲殺萬隻烏骨雞 04:102022/03/06 地方新聞 高雄自助餐群聚＋5 火燒3縣巿 確診者曾搭遊覽車遊宜蘭 14:442022/03/05 生活 2023台南全運會 6賽事移師外縣市 04:102022/03/05 地方新聞 本土增8確診 境外移入添72例 14:042022/03/05 生活 台南鹽水男搭遊覽車染疫 去過阿妙意麵、大莊天月宮 14:582022/03/05 生活 遊覽車傳染鏈同車4確診 同團2高雄遊客PCR結果出爐 22:022022/03/05 生活 疫情重創高雄港 旗津攤商哀：60年來沒遇過 12:002022/03/06 生活 303大停電高市炮轟台電低級錯誤 陳其邁開第一槍決求償 04:102022/03/05 政治要聞 高雄自助餐群聚燒到新北 中和婦打3劑確診 足跡曝光 14:192022/03/05 生活 生活熱門新聞 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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