高雄自助餐傳播鍊延燒台南後持續擴大，繼昨天鹽水區60歲男子案20912，因20日至22日與高雄市4日確診個案20861同乘遊覽車出遊染疫後，匡列居家隔離的17人中，又有2人採檢確診，詳細情況市府將於今天下午3點的線上防疫記者會說明。