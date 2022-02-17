周末冷空氣發威，全台明（18日）起轉雨後轉冷。（圖／翻攝自中央氣象局粉專）

受到華南雲雨區東移影響，明（18日）各地水氣再增加，中央氣象局表示，周六（19日）晚間強烈大陸冷團南下，加上華南雲雨區東移，周末全台又濕又冷，最低溫恐下探10度，預估下周二（22日）起氣溫才會稍回升。

中央氣象局表示，明（18日）日受到華南雲雨區東移影響，各地水氣會比今天更多，中部以北、東半部地區及南部山區有局部短暫雨，南部平地亦有零星短暫雨。溫度方面，明天早晚各地低溫落在15到17度之間，北台灣白天高溫落在19到21度左右，整體感受較涼冷，其他地區高溫約23、24度，感受上較舒適溫暖。

中央氣象局在臉書粉專指出，周六（19日）晚間強烈大陸冷氣團南下，各地開始轉冷，加上華南雲雨區東移，周末全台都有降雨可能，由其中部以北跟東半部雨勢會更明顯一點。

中央氣象局提醒，最冷的時間落在周日（20日）晚間到周一（21日）清晨，屆時天氣會是「冷到完全令人不想上班的程度」，各地低溫大多落在10到12度之間，中部以北沿海空曠地區會再下探1到2度。

下周二、三（22、23日）強烈大陸冷氣團稍減弱，氣溫稍回升，但華南雲雨區持續影響，中部以北、東半部地區及南部山區仍有局部短暫雨，其他地區為多雲的天氣。