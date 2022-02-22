22日受大陸冷氣團影響，中部以北地區降雨情況明顯，空氣品質良好；南部地區降雨逐漸趨緩，空氣品質尚佳。依10時監測結果，竹苗、中部、宜蘭、花東空品區及金門、澎湖地區為「良好」等級；北部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖地區為「普通」等級。

依監測資料及氣象局22日10時氣象資料顯示：22日受大陸冷氣團及華南雲雨區東移影響，中部以北空品區有雨，降雨洗除作用及擴散條件佳；雲嘉南以南空品區位在下風處，稍有污染物累積。

竹苗、宜蘭、花東空品區及金門、澎湖地區為「良好」等級；北部、中部、雲嘉南、高屏空品區及馬祖地區為「普通」等級。

未來一週，22日至23日仍受大陸冷氣團及華南雲雨區東移影響，中部以北有短暫雨，擴散條件佳，南部地區稍易累積污染物；24日至25日環境風場為東北風至東北東風，下風處地區稍易累積污染物；26日至27日環境風場逐漸轉為偏東風，西半部擴散條件稍轉差。