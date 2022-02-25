因應本土疫情趨緩，中央流行疫情指揮中心鬆綁防疫措施並開放商務客入境，旅遊電商易飛網集團與旗下飛買家力邀全台旅客走訪馬祖國際藝術島，即日起於易飛網官網一鍵下訂「南北之星快輪」及「台灣好行@馬祖」，將輕鬆解決旅人「行」的問題，實現暢遊馬祖的「懶人式玩法」，未來也不排除於桃園機場一、二航廈易飛網櫃台向入境商務客介紹相關產品，搶攻入境觀光商機。

易飛網集團表示，為力挺馬祖藝術並推廣馬祖觀光，易飛網特別為全台旅客設計「懶人式玩法」，整合獨家代理的「南北之星快輪」及「台灣好行@馬祖」旅遊產品，除了解決自台灣本島至馬祖的交通問題外，更將馬祖國際藝術島展出點進行串聯，同時延伸納入其他如馬祖的地中海─「芹壁聚落」及媽祖宗教園區的「媽祖巨神像」等馬祖必遊景點，並隨車配有專人導覽，使旅客能輕鬆追藍眼淚美景，並感受馬祖四鄉五島的新形象。

易飛網集團指出，本次活動首波對象鎖定本國籍旅客，未來待政府提供更明確的接待入境商務旅客指引後，將在符合相關防疫措施規範的前提下，同步於桃園機場一、二航廈易飛網櫃台向入境旅客介紹相關產品，使外籍商務客入境後也能規劃來趟馬祖跳島之旅，一窺享譽國際的藍眼淚奇景、探索南竿鬼斧神工的北海坑道等，將馬祖之美坐收眼底。

易飛網集團進一步說明，本次特別推出針對馬祖國際藝術島的「懶人式玩法」，係整合「南北之星快輪」及「台灣好行@馬祖」兩大旅遊產品，受惠於南北之星快輪「早去下午回」的船班特色，台北至馬祖單趟航程僅三小時，旅客將可擁有最短航程及最長的停留時間，充分暢遊馬祖四鄉五島，且即便逢霧季也能正常開航，可放心帶著輕鬆的心情前往藝術島；此外，旅客也可透過「台灣好行@馬祖」中的「南竿-媽祖巨神像線」及「莒光-東犬燈塔線」等兩條路線，前往欣賞「迴島嶼吧」與「傾聽島嶼的聲音」藝術計畫的作品，同時踩點馬祖國際藝術島合作推薦美食店家，一邊享受下午茶、一邊眺望馬祖湛藍大海的開闊美景。

易飛網集團指出，馬祖國際藝術島今年第一屆策展主題為「島嶼釀」，由國內外41組藝術團隊與在地共創，揉合建築地景、軍事據點、文化信仰及自然景致，釀造獨具魅力的島嶼風味，將於馬祖四鄉五島熱力展出至4月10日。為推廣馬祖的歷史與文化，即日起至3月6日止，凡購買南北之星快輪來回船票，即贈送台灣好行@馬祖半日遊；易飛網臉書粉絲專頁也加碼舉辦抽獎活動，獎項除包含台灣好行@馬祖票券外，還有中華文化總會友情贊助的馬祖國際藝術島系列周邊如藝術島口罩、藝術島手冊、新活水雜誌、藝術島護照及藝術島特報等精美禮品，歡迎粉絲們將豐富獎品抱回家！詳細內容請鎖定