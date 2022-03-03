全台大停電！南電北送破功 停電原因曝光

全台大停電，包含桃園市多處停電，台電桃園區營業處統計，桃園地區共有201條饋線跳脫、停電戶數19萬2617戶，停電區域目前還在整理中。

據了解，事故原因經查是核三廠輸電線路異常，以致核三廠2部機組跳脫，為保護電網安全，啟動低頻卸載，造成全台各地區有停電情形。目前陸續查修。而桃園地區共有201條饋線跳脫、停電戶數19萬2617戶，停電區域目前還在整理中。