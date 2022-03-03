疫情、戰爭，身處亂世，如何想像未來？旅法藝術家林人中近期策劃《2057：給35年後的活存演習》展演，邀請30歲的年輕藝術家參與，創作多部小型展演，刻畫對未來的想像。

林人中表示，每個時代都需要劇場，但理由不盡相同，「在過去，劇場是政治宣傳的工具，在疫情封鎖期間，對劇場的想念，是一種集體狀態。那麼在下一個35年，劇場對這個社會來說又代表了什麼？藝術家又該如何透過劇場這項媒介來，回應我們現在所身處的動盪不安年代？」

為什麼是2057年？林人中表示，明年正好是國家兩廳院35周年，若以35年為一個刻度，再下一個35年會是2057年，而35年前的1987年是解嚴、人口成長的年分，現在的2022年，又因為疫情而變化多端，政治、藝術、環境生態的改變，時常讓人措手不及，「透過這個製作，讓我們再次慶祝劇場的美好，並透過劇場想像不遠的未來，用各種情境來預演2057。」

參與創作的藝術家共有11組，將透過行動藝術、視覺藝術、舞蹈與劇場等方式呈現，林人中表示，到時展演空間沒有布景或太多的技術設備，「因為空無一物，也因此充滿各種事件和可能性。」展演將於3月17日至27日在台北國家戲劇院實驗劇場登場。