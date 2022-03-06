嘉義市女子美容商業同業公會今舉辦「2022璀燦嘉藝．玩美起飛─市長盃全國時尚創意競賽展演秀」，演出十分精彩。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市女子美容商業同業公會今舉辦「2022璀燦嘉藝．玩美起飛─市長盃全國時尚創意競賽展演秀」，演出十分精彩。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

Savages Barber野人團隊演出後與嘉義市長黃敏惠等人合影。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市女子美容商業同業公會今舉辦「2022璀燦嘉藝．玩美起飛─市長盃全國時尚創意競賽展演秀」，會後大家與嘉義市長黃敏惠等人合照。（嘉義市政府提供∕呂妍庭嘉義傳真）

嘉義市女子美容商業同業公會今舉辦「2022璀燦嘉藝．玩美起飛─市長盃全國時尚創意競賽展演秀」，也是嘉義市首次舉辦的美容美髮美容美髮技能競賽，吸引200多位選手報名參加，全場最吸睛莫過弘光科技大學、Savages Barber野人團隊及美髮教育之父 Boris帶來精彩演出，春夏展演秀勘比專業等級。

嘉市女子美容商業同業公會理事長黃玉珍表示，今在北興國中舉辦首屆市長盃全國時尚創意競賽展演秀，原訂去年舉辦，因疫情延到今天，但參與者十分踴躍，學校與業界計有68間、23組隊伍共200多人參加，主辦單位準備了多項獎勵與獎金，要給參賽者肯定，也感謝市長黃敏惠全力支持，公會才能舉辦這樣的比賽。

黃敏惠今不但開心觀賞3場展演秀，也親自頒獎給得獎者，黃敏惠說，嘉義市非常重視教育，我們積極整合政府與民間的力量，為孩子尋找舞台，感謝理事長黃玉珍團隊精心策畫，經由今天的競賽，讓孩子在公開、公平的場合良性競爭，激發更多創意，強調今天不只是比賽，也是讓參賽者追求夢想。

黃敏惠說，美容美髮是很辛苦的工作，但是透過創新、創意，可以看到未來的希望。教育處處長林立生表示，嘉市很重視技職教育的發展，希望透過本次活動讓選手提升技術能力，也落實嘉市教育政策綱領，讓學生具備專長。