2022嘉義國際藝術紀錄影展精采片花。（嘉義市政府提供）

嘉義國際藝術紀錄影展今年邁入第9年，此次彙集53部國內外優秀藝術紀錄片，影片數量創新高，7日於嘉義市立博物館舉行特映會，市長黃敏惠表示，每位創作者透過影像紀錄傳達出不同的故事，歡迎大家前來欣賞。

黃敏惠表示，嘉義市擁有許多優秀人才和深厚人文底蘊，才能持續舉辦國際藝術紀錄影展，同時非常感謝黃明川導演用心策畫，此次影展主題為「此刻定未來No Time for Less」，以時態為主軸，彙集53部國內外優秀藝術紀錄片，影片數量創新高，其中包含14部世界首映、13部亞洲首映、13部台灣首映與8部影展首映。

此次影展藝術總監黃明川表示，嘉義國際藝術紀錄影展做到第9年相當不容易，即使疫情期間仍持續推動，在美學、視野或國際交流上都愈辦愈好，今年還邀請年輕策展人參與，期待激盪出不同的火花。

市府文化局表示，本屆影展內容有7大單元，自3月11日起至3月27日期間，每周六日於嘉義市立博物館放映室放映，另外，嘉義舊監宿舍群（矯正塾1921）、勇氣書房有巡迴放映，所有場次皆免費入場。

還有國立嘉義大學、南華大學等2所大專院校舉辦校園推廣講座，由傅達文David Frazier導演擔任專題講座與談人，以「台灣的故事怎麼拍？─城市遊牧影展與20年的紀錄片觀察」為主題；姚瑞中導演、廖祈羽導演、林羿綺導演擔任專題論壇「藝術家拍片為哪樁？」的與談人。

7日特映會放映安卡．施密德Anka Schmid導演的作品《高山迴響》，並邀請國寶大師賴日陞教授，演奏全台唯一一支瑞士傳統樂器阿爾卑斯號，感受異國風情。