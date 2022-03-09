今年適逢馬偕博士來臺150週年，為感念馬偕博士對臺灣的奉獻，中華郵政公司特以其肖像為題材，於3月9日發行「馬偕來臺150週年紀念郵票小全張」1張，並於同日上午10時30分在淡水禮拜堂舉辦郵票發行典禮。

典禮由歌聲優美的淡水教會合唱團頌唱聖詩展開序幕，中華郵政公司總經理江瑞堂主持，台灣基督長老教會總會議長徐信得、加拿大駐臺北貿易辦事處代表芮喬丹（Jordan Reeves）、無任所大使林佳龍、桃園市市長鄭文燦、立法委員洪孟楷、文化部政務次長蕭宗煌、外交部北美司司長徐佑典、北部台灣基督長老教會大會議長林維道、中華集郵團體聯合會名譽理事長陳友安、淡水教會牧師鄭浚豪及中華郵政工會總會理事長吳文豐等多位貴賓共同為郵票揭幕。

馬偕博士為加拿大長老教會首任海外宣教師，創辦北臺灣第一所教會－淡水教會與北臺灣第一所西醫醫院「滬尾偕醫館」(馬偕紀念醫院的前身)，以及全臺第一所女子學校「淡水女學堂」及「理學堂大書院」(真理大學前身)，在臺近30年，對宣教、醫療和教育極具貢獻。

為饗郵迷，三重郵局於當日上午9時至中午12時在淡水禮拜堂設置臨時郵局，提供銷蓋臨時郵局戳服務，並銷售相關集郵票商品及限量發行典禮紀念卡，服務用郵民眾。