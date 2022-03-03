全台3日上午驚傳全台大停電，台電預計北部地區目前已經陸續恢復供電，台北市政府表示，市區48萬9436戶停電，經緊急搶修已全數復電，新北市市區也有89萬1985戶受影響，目前已全面復電。

台北市政府表示，台北市各健康服務中心、門診部、醫院、診所疫苗儲存供電若停電已啟動不斷電系統，部分診所因備援電力有限，則已啟動疫苗冷藏後送，由轄區健康服務中心協助。截至11時30分為止，北市災情通報案件包括人員受困49件、火災1件、消防局出動各式消防車輛110車次、救護車3車次、動員人力378人次。

新北市政府表示，9時15分全台大規模停電案，全市已於11時40分全面復電，期間影響戶數約89萬1985戶。消防局表示，經詢問台電表示為超高壓供電系統異常，期間受理電梯受困案件68件、瓦斯漏氣1件、火警查看（發電機誤報）案件19件，皆已結案處理完畢，無人員傷亡。

台電強調，事故發生當時系統備轉容量率達24.61％。因全台電力系統受到瞬間影響，引發中北部地區低頻卸載，導致中北部部分地區用戶停電，而目前水力已啟動發電，南部各電廠巡檢中，燃氣、燃煤、核能陸續啟動，而中北部地區已陸續恢復供電，預計中午以前可正常供電，南部中午開始陸續恢復供電。

不斷更新》噩夢再襲 303全台大停電