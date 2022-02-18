衛生局人員居家訪視關懷照管中心個案身體狀況並宣導防寒保健資訊。（新北市消防局提供）

防範一氧化碳中毒保命對策與熱水器安全須知。（新北市消防局提供）

新北市府「防寒543 全民動起來」防寒保健文宣提醒市民保持警覺。（新北市消防局提供）

受到華南雲雨區東移影響，強烈大陸冷氣團大舉南下，各地將是又濕又冷的天氣。新北市多數地區氣溫將下滑至10℃左右，並不排除10℃以下的低溫。新北市府提醒，這波寒流是伴隨顯著降雨的濕冷天氣，請市民朋友注意防寒3保「保持警覺、保暖衣物、保健活動」。家中如有長輩或心血管患者，務必加強居家防護。特別是在此疫情期間，盡量避免前往公共場合人潮聚集的地方，如有外出，也要全程戴口罩，保護好自己和家人的健康。

新北市副市長、災害防救辦公室主任謝政達表示，這波是很有感的寒流，最冷的時段是週日到周一早晨，請民眾多留意身邊年長者、三高患者、菸酒癮者、體重過重者及缺乏運動者等高風險族群，請務必保持警覺，保暖身體，起床時，動作放慢，並添加保暖衣物，如清晨外出活動時，應先評估自身狀況。

此外，已要求衛生局加強急救責任醫院急診病患照護並提早進行長照個案健康家訪關懷、社會局督促相關社福機構加強照護年長者健康狀況，並關懷街友的狀況。

新北市消防局長黃德清強調，濕冷天氣會發生較低的體感溫度，請大家不能輕忽，市府已於今天上午啟動防寒關懷機制，訪視問安獨居長者及街友等弱勢族群照顧，擴大進行防範一氧化碳中毒宣導，請里長廣播提醒市民使用瓦斯熱水器應注意通風環境，啟動防災社區編組做好自主防災，如有發現需要協助民眾，撥打市府1999專線，緊急狀況時請撥打119報案電話，願大家平安度過這波寒流。