農委會農糧署16日表示， 19日起至21日受大陸冷氣團或強烈大陸冷氣團南下影響，全台各地天氣偏冷，中部以北及東北部地區有雨，局部地區溫度可能來到10度左右低溫，提醒農友把握這兩天較溫暖天氣，採取農作物防寒措施，以減少農作物災害及財產損失，並請注意自身保暖。

農糧署指出，水稻育苗場（圃）選擇避風處或設置防寒（風）牆。冷氣團來臨時，利用不織布、塑膠布覆蓋已綠化中或生育初期之秧苗，並隨時清除布上積水，以防低溫凍傷，冷氣團離境後宜立即掀開塑膠布。至已插秧或進入分蘗期之田區，宜增加灌溉水位，俟氣溫回升後再恢復正常灌溉。

針對較不耐寒蔬菜與瓜果類，農糧署指出，應設置防風牆、防風罩、塑膠布，或選用稻草、不織布直接覆蓋，並採畦溝灌溉方式，以達保溫防寒效果；花卉部分，除搭設塑膠棚溫室等設施加強保護外，可採畦溝灌溉或以塑膠布直接覆蓋，以達保溫防寒效果，並可酌量增施鉀肥，以增加耐寒力。

果樹部分，農糧署建議，加強果實套袋及表土覆蓋等防寒設施，冷氣團過境時，正值開花期水果實施果園噴水或增施鉀肥，以增加作物耐寒力。蓮霧怕冷容易落果，樹冠內葉片過度茂密者宜稍作修剪，使空氣流通、增加受光，提高果樹溫度；剛嫁接的高接梨穗易受寒害，開花遇雨影響授粉，更應留意氣溫狀況妥適防護，可以於嫁接或開花行人工授粉後套上塑膠袋以防寒風，提高嫁接穗的存活率與著果率。

農糧署指出，已通報各直轄市、縣（市）政府密切注意並宣導相關防範措施，後續倘有災情顯現，也請農民主動向當地公所通報，並請地方政府依農業天然災害查報作業規定辦理。

另外，基層公所對於災後需即時採收及復耕之受災田區作物，應動員人力進行勘查及拍照取證工作，並加強宣導農民可自行拍攝當次災害損失照片，內容應包含拍攝日期、災損情形、相鄰田區、可識別田區位置之背景及衛星定位資訊，並自行標示田區坐落地段（地號）等。

後續如經農委會公告辦理救助，應於公告受理申請救助期間內，併同申請文件送基層公所備查，作為災損認定之佐證參考資料，兼顧受災農民及時復耕及申請天然災害救助之權益。