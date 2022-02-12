今晨受水氣移入影響，北部、東半部有零星降雨，中南部晴時多雲、易有霧。本周末天氣還不錯，清晨低溫已大幅回升，各地白天高溫均逾20度，南部更上看30度。不過氣象專家吳德榮提醒「乍暖還寒」，明晚起鋒面通過，到了下周又有機會再探10度低溫。

清晨的小雨稍微點綴，白天可望轉晴，北部舒適微涼，其他各地微熱、日夜溫差大。今各地氣溫：北部16至23度、中部14至28度、南部14至29度、東部14至28度。吳德榮指出，今、明兩天天氣都不差，僅東部有短暫陣雨；主要的變化，落在明天晚上。

吳德榮在《三立準氣象-老大洩天機》專欄撰文，明晚起鋒面抵達，且降雨範圍還不小，除了中部以北轉有雨，南部山區也有局部雨機率。緊接著強冷空氣南下，各地氣溫驟降，如果說這兩天「乍暖」，那麼「還寒」就是下周的情況了。

根據最新模式模擬，下周的冷空氣威力強大，本島平地低溫一路下滑，預估下周一（14日）晚間可見到11度，到了下周二（15日）清晨，由於「輻射冷卻」作用，空曠地區又有10度機率。