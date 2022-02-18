今年首波寒流將於明（19日）抵台，中央氣象局預先發布低溫特報，明晚起至下周一（21日）上午間，全台共18縣市最低氣溫都為10度以下，北台灣更會持續出現10度以下氣溫。

中央氣象局於今（18日）下午三點發布低溫特報，表示明（19日）寒流南下，下午起各地明顯轉冷，明晚起至下周一（21日）上午間，台中以北、宜蘭及金門有持續10度、馬祖有持續6度左右或以下氣溫發生之機率；周日（20日）起至下周一（21日）上午間臺南、嘉義、雲林、彰化、南投、花蓮亦有10度以下氣溫發生之機率。

中央氣象局指出，明（19日）晚至下周一（21日）上午橘色燈號（非常寒冷）區域，包括基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、台中市、宜蘭縣、金門縣，有持續10度左右或以下氣溫發生的機率；連江縣則有持續6度左右或以下氣溫發生的機率。

另外，亮起黃色燈號（寒冷）的區域，包括彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義市、嘉義縣、臺南市、花蓮縣，有10度以下氣溫發生的機率。

中央氣象局說明，黃色燈號為平地最低氣溫攝氏10度以下；橙色燈號為平地最低氣溫攝氏6度以下，或平地最低氣溫攝氏10度以下，且連續24小時平地氣溫攝氏12度以下；紅色燈號則代表平地連續24小時氣溫攝氏6度以下。