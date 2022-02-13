全台午後變天，氣象專家吳德榮表示，今天下午鋒面抵達前雲系，中部以北、南部山區轉雨，越晚雨越大，明天到周二清晨強冷空氣影響轉冷，明晚、周二晨最冷下探11度。周二白天回暖後，周六更強冷空氣再南下轉冷。

吳德榮在「三立準氣象· 老大洩天機」表示，今天上午全台大致多雲時晴，下午鋒前雲系抵達，中部以北轉有雨，南部山區局部短暫雨，晚起鋒面到，雨勢加大，北台灣氣溫驟降，從23降至13度，中部則是14至27度，南部15至29度，東部14至28度。

吳德榮表示，明天至周二晨（14至15日）強冷空氣影響，各地轉冷，以及輻射冷卻加成下，明晚、周二晨最低溫下探11度，氣溫變化大。明下午起鋒面逐漸遠離，西半部雨漸停、轉多雲，東半部仍有局部短暫雨。

吳德榮表示，周二白天起至周三（16日）氣溫緩慢回升；周二西半部多雲時晴，山區、東半部偶雨，周三大台北局部短暫雨。周四(17日)轉東南風，西半部多雲時晴，東半部偶雨，白天起氣溫回升、日夜溫差大。

吳德榮表示，接著周五（18日）鋒前雲系移入，有局部短暫雨，水氣增多，易起霧；周五晚鋒面抵達，明顯降雨。周六（19日）強冷空氣再南下，天氣轉冷，且強度較前波強，但為期末模擬，有待後續觀察。