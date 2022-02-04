本土疫情持續延燒，不少民眾搶著要打第三劑疫苗，對此，台北市今（4日）重啟「疫苗預約系統」，開放年滿18歲且在2021年11月15日前打完第二劑的民眾預約打第三劑BNT疫苗，符合資格且預約成功者預計可在2月7至9日打到疫苗。

台北市疫苗預約系統今（4日）上午9點重新啟動，開放在2021年11月15日前打完第二劑、年滿18歲以上的人預約接種。本次主要提供BNT疫苗給民眾施打，預定接種日期為2月7至9日。

台北市疫苗預約系統開放登記的時間為今天上午9時起至下午5點，以及明（5日）上午9時起至下午5點，預約額滿為止。提醒預約成功的民眾前往接種時，記得攜帶健保卡、中華民國身分證或中華民國有效居留證與疫苗接種記錄卡（小黃卡）。

如果想要打AZ疫苗的人，則需要自行前往指定醫療院所接種。此外，台北市也將在2月7至11日開放台北車站、義信禮堂及捷運松山站3處中型接種站，提供高端疫苗給有需要的民眾接種。