新北市今日新增17例確診個案，其中軟板大廠嘉聯益樹林廠新增14例，另外新店有2兄妹有到高雄接觸確診親友與旅遊，而汐止1例是手搖飲店員工。新北市長侯友宜表示，嘉聯益停工全廠清消，必須採檢陰性才能復工。

侯友宜說，電子廠指標個案2月8日採檢陽性後馬上擴大匡列，昨連夜篩檢了1762人，裡面確診的陽性數14個，其中13名外籍，1名台籍勞工，累計有15名確診個案，總計匡列280人。

侯友宜說，衛生局目前了解外勞春節期間接觸，希望用圍堵方式連夜把外籍移工春節期間接觸做好足跡通報，全部安排集中隔離嘉聯益電子廠暫時停工，全廠清消，復工要持陰性證明才能上班，全部員工1800多人，陸陸續續採檢中，真正感染源從何來，因為也有桃園廠，持續採檢中。

侯友宜也說，新店一對兄妹確診個案春節期間到高雄親屬家居住，陪同從南部旅遊往北走，8日接到高雄親屬說確診，兩兄妹馬上自行快篩確認陽性並醫院採檢，3個接觸居家隔離採檢中。

另外汐止1例打了疫苗，因為身體不適9日採檢，匡列12人，目前疫調隔離採檢中，持續處理中調查來源。