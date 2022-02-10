蔡政府開放日本核食進口，但衛福部目前僅在新北、高雄、台中有三部輻射定量檢測設備。對此，台北市議員王鴻薇表示，台中市昨天就開出第一槍，宣示要添購純鍺偵檢器，而台北市政府到現在仍是慢半拍，市民連台北市有什麼檢測設備、有多少檢測能量都不知道！

王鴻薇指出，台中市長盧秀燕在昨天就清楚向市民說明，除現有快篩性質的「碘化鈉偵檢器」以外，要再動用二備金採購「純鍺偵檢器」，預計可以將查驗能量從每年400件提升到2400件。反觀台北市，到現在市民連我們有哪些設備、有多少檢測能量、預計未來要提升多少都不知道！

王鴻薇進一步表示，除了台中喊出要添購設備以外，桃園市也表示有必要會再添購，嘉義市則是將與7處民間的輻射檢驗實驗室合作，而台北市政府到現在都沒有清楚說明。

王鴻薇強調，核食開放進口，加深民眾對食安的疑慮，未來檢驗數量勢必要提高。而台北市身為首都，不能把責任全部丟給中央、丟給新北，台北市自己也要有積極作為！