近期俄烏衝突引國際社會關注，昨（15日）俄方宣布部分撤軍，但西方國家仍稱撤軍一事有待證實，不確定因素還未消散。有網友見最近全球股市受俄烏衝突動盪，貼出3年前台股因中美貿易戰、美國倒債風暴等利空影響，一排個股全被打入跌停，至今仍心有餘悸「血流成河，無一倖免」。

1名網友貼出3年多前的台股，可見世界、創意等個股都跌停。（圖／翻攝Dcard）

1名網友在社群平台Dcard發文，貼出「3年前的台股」，從截圖可見，當時集中加權指數大跌660點，指數約落在9806點，而底下一排該網友自選股更是慘不忍睹，如世界、杰力、創意、茂達、亞光、中美晶、麗豐-KY、嘉晶等全都跌停。

原PO表示，「那時正值中美貿易戰，以及美國倒債風暴，血流成河、無一倖免，標準的多殺多」。但他補充，後來這些股票有不少都翻了一倍，認為現在還是「常多短空中震盪」，不用太過恐慌。

貼文一出後，底下網友熱烈討論，「現在只是升息、烏俄戰爭、疫情而已，還是比不上過去的經濟大蕭條時代」、「我自選都紅紅一片結果都沒有買半張」、「這還好吧，去年五月跌1400點比較誇張」、「整天就一堆利空消息，每個禮拜都能擠出點什麼來利空」、「感覺很香，如果讓我回到過去，頃家盪產買」。

原PO截圖中的個股，雖然當時受諸多利空影響股價大跌，但現在確實許多都翻了一倍，世界今（16日）收在每股129元、杰力收在191元、創意收在477元、茂達收在249.5元、亞光收在54.5元、中美晶收在192.5元、麗豐-KY收在218.5元、嘉晶收在113元，股價均在原PO當天時空背景之上。