俄國總統普丁下令俄軍進入烏克蘭東部的頓巴斯維持和平，同時普丁也簽署行政命令，承認烏克蘭東部2個分離的共和國是獨立實體。根據一份網路民調顯示，有超過5成網友擔心台灣的經濟受到烏克蘭情勢影響，同時也有超過5成網友擔憂台海局勢變化。

入口網站《YAHOO》以「你是否會關心烏克蘭與俄羅斯情勢？」為題，進行網路投票，投票時間為2月22日至26日，截至22日晚間7點，已有3千多名網友參與投票，結果顯示，有35.5%網友表示非常關心，還算關心的有34.8%，不太關心的有13.5%，完全不關心9.2%，另外有 7%網友沒表示明確意見。

是否會擔心台灣的經濟受到烏克蘭情勢影響的部分，非常擔心的網友22.8%，有點擔心30.9%，不太擔心23.5%，完全不擔心15.1%，另外有7.7%網友沒表示明確意見。

至於是否會擔心目前的台海局勢，有27.4%網友表示非常擔心，有點擔心29.4%，不太擔心22.4%，完全不擔心13.5%，另外有7.3%網友沒表示明確意見。

此外，俄軍開進烏東後，普丁也對全俄發表電視談話，指控美國和北大西洋公約組織（NATO）將烏克蘭轉變為戰區。烏克蘭則請求聯合國安全理事會召開緊急會議，處理俄羅斯入侵危機，並在會議中提及烏克蘭1994年接獲安全保證以交換放棄核武一事。

另外，在法國總統馬克宏斡旋下，美國總統拜登與俄國總統普丁「原則上」同意舉行峰會，為俄烏緊張局勢重燃外交解決的希望。不過白宮也表明，唯有在俄國不入侵烏克蘭的情況下才會成事。