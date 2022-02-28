自俄羅斯宣布開戰迄今已5天，烏克蘭軍方表示俄羅斯已損失約150輛坦克、40架軍機等飛行器，還有約4500名士兵。據悉，烏克蘭使用來抵擋俄軍的關鍵軍武，正是美國提供的FGM-148標槍反坦克飛彈及FIM-92刺針便攜式防空飛彈，而這兩款武器美國也有出售給台灣，是我國軍的配置裝備。

烏克蘭軍方在當地時間27日表示，俄羅斯有2艘艦艇、40架飛行器、約150輛坦克及逾700輛裝甲車遭烏克蘭摧毀、擊落，同時俄羅斯還損失約4500名士兵，如此輝煌的成績吸引外媒注意力，對其軍備進行分析。

綜合外媒報導，在烏克蘭所使用的裝備中，有2款被認為是能夠擋住俄軍的關鍵武器，分別是FGM-148標槍反坦克飛彈與FIM-92刺針便攜式防空飛彈。

FGM-148為德州儀器與知名軍火商洛克希德馬丁共同研發，最大的優點在於可以輕易分拆、組裝，加上該武器配有熱像標定系統，使它具有「射後不理」、發射者還可及早轉移的特性。

FIM-92則是軍火商雷蛇公司所生產的一款防空飛彈，一套完整的重量僅15公斤左右，有效射程逼近5公里，且還配有紅外線和紫外線的雙波段追蹤，讓其有更高機會避開敵人的反制手段命中對手，在諸多場合都能有效打擊敵人。

據悉，烏克蘭至少配有100套的FGM-148標槍反坦克飛彈及500枚的FIM-92刺針便攜式防空飛彈，是烏克蘭軍隊有效抵擋俄羅斯進攻的利器，在國際間受到推崇，值得注意的是這2款武器美國都有出售給台灣，是我國軍的配置。