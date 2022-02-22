國際情勢不穩，俄烏衝突升溫，使得台股今（22日）受到影響出現重挫，終場大跌逾250點，摔破萬八大關，國安基金官員也出面喊話，強調並非無量下跌，民眾要有信心。此事引起網友們熱議，有不少人狠虧國安基金萬八還要護盤，但有網友卻認為，國安基金還沒進場代表還沒跌完，「完了，看來還沒跌完」、「還沒血流成河，出來喊話而已。」

工商時報報導，國安基金官員認為，全球股市都受到俄烏衝突升溫影響出現跌勢，台灣的跌幅若和其他國家相較，跌幅仍控制在2%以內（約1.8%），且台灣不論在出口表現、上市公司的股利行情、本益比等條件，都遠優於國際平均水準之上，因此在基本面的加持下，民眾對台股要有信心。

官員也呼籲民眾要對台股有信心，國安基金會密切觀察情勢變化，目前市場有一定的成交量，因此仍屬穩定，若未來真的出現失序現象符合國安基金啟動的條件，會隨時作好召開委員會議、採取對策維持市場穩定。

國安基金官員出面喊話引起PTT網友們熱烈討論，「看到國安出來就知道，穩了，準備要噴」、「殺到11點就止跌了，開始一直往上嘎，很明顯有主力在抄底」、「空軍歹命啊，一下跌就要被糖漿恐嚇」、「才跌一天就出來喊XD」、「無量下跌，就來不及跑了」、「選舉將屆，萬八就開始喊了」、「萬八喊護盤，真的不要笑死人。」

此外，有人則擔心股市還沒跌完，「所以國安雞精還沒進場？完了不是底部QQ」、「還沒跌完，當然不進場」、「還沒血流成河，四大出來喊話而已」、「還沒跌到翻之前，永遠只出張嘴騙散戶撐」、「無量下跌，就來不及跑了。」