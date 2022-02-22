上周一艘載有4千輛保時捷、藍寶堅尼等名車的貨輪在北大西洋發生火災，船上22名船員全數棄船逃生，任憑失火的貨輪在海上漂，根據初步統計，福斯集團將因此事損失達1.55億美元（約新台幣43.1億）。

綜合外媒報導，該貨輪當時從德國開往美國，載有福斯集團旗下品牌近4000輛名車，包括福斯、保時捷、奧迪及藍寶堅尼等，沒想到卻在16日下午在葡萄牙法亞爾島（Faial Island）西南方外海166公里處時，因不明原因起火燃燒，船員全部棄船逃生。

報導指出，該貨輪乘載價值約4.38億美元的貨物，其中有4.01億美元為汽車，而福斯集團的損失則達1.55億美元，福斯集團發言人拒絕就此事做出回應。

該貨輪的營運商Mitsui OSK Lines Ltd則在官網上表示，預計派出兩艘有消防設備的大型拖船協助救援，目前初步確認該貨輪並沒有漏油，船隻也維持穩定狀態。

此外，羅素集團正對船上車輛總價值進行估算，以全數毀損計算，福斯集團之外的汽車製造商損失約達2.46億美元，詳細的金額仍待進一步評估，而該貨輪的面積約有3個足球場大。