疫後振興，新北加倍奉還最後一波抽獎出爐，由新北市長侯友宜抽出保時捷電動車與Luxgen七人休旅車等大獎，侯友宜打電話給抽中保時捷的李先生時，李先生原本相當淡定認為自己得什麼獎都好，不過知道是保時捷他聲音還是難掩興奮，向侯友宜道謝。

新北市經發局表示，新北加倍券截至2月中旬，累計核銷金額約為3億5000萬元；登錄發票抽獎，吸引近百萬人參加，發票登錄張數高達418萬張以上、累計登錄金額超過70億元。

今日送出的好禮總價值超過1200萬元包含保時捷電動車Taycan、Luxgen URX七人旗艦款精裝版、GOGORO電動機車以及iPhone 13等逾2500名。

侯友宜表示，近年因疫情影響打亂全球經濟，影響民眾的生活模式，也衝擊工商百業的營運狀況。新北為振興地方經濟，鼓勵民眾將消費留在新北，去年10月推出小面額的「新北加倍券」、「登錄發票抽獎」波波抽汽車、每筆消費享10％現金回饋的「數位加碼」振興三箭，並且串聯商圈及各局處優惠行銷活動，成功吸引全台民眾至新北市消費，有效帶動新北的經濟發展。

經發局補充，後續中獎名單將以簡訊、Email通知，並同時公告於新北振興加倍奉還網站。

此外，「新北加倍券」適用範圍除指定市場、夜市外，還包含商圈、觀光工廠、旅宿、一般商業、四大超商等超過1萬6000家商店，使用期限至4月30日止，提醒還沒使用的民眾也要記得盡快使用。