林佳龍表態不選新北市長 侯友宜這樣回應

前交通部長林佳龍今出席民進黨新北市議會黨團幹部交接典禮，表態不選新北市長，新北市長侯友宜同場出席被問到此事表示，任何一個人只要願意關心新北市，願意為新北努力做事，他都竭誠歡迎，至於是否把衛福部長陳時中或前總統陳建仁當假想敵？侯說，會在市長任期內好好努力做事，完成市民託付責任。

侯友宜說，謝謝林部長能夠到新北市走走，跟他是舊識，有空他可以對新北市多了解一點，我們都非常歡迎；對於林稱不會選新北市長，侯說，任何一個人只要願意關心新北市，願意為新北努力做事，都是竭誠歡迎，大家一起努力讓新北市變更好。

另對民進黨議員希望陳時中選新北市長，侯回應，只要是優秀人才，願意努力了解新北，對新北付出，好好做事，都竭誠歡迎。

至於是否有把陳時中或陳建仁當假想敵評估？侯友宜說，今年是他當市長的最後一年，他全力以赴，在市長任期內好好努力做事，積極衝刺完成市民託付責任，這是我最大的原動力，今年他會更積極做事，減少所有的政治衝擊，強調他當市長是當4年、不是3年，今年會更拚命讓新北更好。

而有為連任做準備嗎？侯友宜重申，最重要的是好好做事，議會還有2個會期，唯有努力做事，才對得起市民所託付的責任。