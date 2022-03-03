立委陳玉珍（右）關心鄉親勞工各項權益，邀集勞動部等相關單位協商解決。（陳玉珍國會辦公室提供）

金門旅台張姓鄉親在新北市1家大型工廠任職30年，在長期化學異味和噪音環境下，聽力嚴重受損且罹患鼻咽癌，結果尚未屆齡就遭公司一再逼退。立委陳玉珍接獲陳情，緊急協同勞動部相關單位赴現場履勘，並與資方2次協商後，替他在非自願優退方案下，多爭取到80萬元退休金，未來生活有進一步保障。

老家在金門沙美街上的張姓民眾，赴台退役後就進入新北市1家大型工廠任職，至今已滿30年。因長期處於超大噪音和瀰漫化學異味的工作環境下，身體不堪負荷，造成了耳背、聽力受損，乃至罹患鼻咽癌等職業性傷害。

張某今年55歲，但未達退休年齡，資方卻一再逼退，要求他「自願退休」，讓30年來兢兢業業，用心做好份內工作的他，對公司罔顧勞工權益的作法，十分寒心。

立委陳玉珍獲悉後深感不平，指示助理陪同陳情鄉親赴該廠實地勘查，並與資方代表會商，但因認知分歧未達共識，隨即再啟動第2次協調會，邀集資方、工會代表與勞動部及其轄下勞保局、勞檢署等相關單協調，最後幾經折衝，讓張姓鄉親得以非自願優退方案，多獲約80萬元的退休金。

陳玉珍強調，金門鄉親出門在外打拼，常會遇到委屈和不公平待遇，她和服務團隊願意當鄉親的靠山和後盾，無論大小事都會力挺鄉親到底。