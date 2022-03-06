（陳以信提供）

（陳以信提供）

為爭取國民黨台南市長提名，立法委員陳以信本週展開台南各區鄉親說明會，他預計未來一個月遍走台南37區，向台南市民與基層支持者說明參選市長理念。

陳以信表示，台南鄉親說明會先從南關線開始，因為南關線有他的故鄉歸仁，現在他的戶籍就在仁德，先前服務處也設在東區。這週內陳以信已走訪南區、新化、善化、新營、左鎮與鄉親座談，並拜訪當地里長。

透過與鄉親面對面，陳以信說明台南子弟返鄉奉獻決心，投入國民黨台南市長提名原因，他細數民進黨多年執政下，台南市政面臨各項問題，家戶所得停滯、中年失業嚴重、房價高漲公宅不足、青年不婚不生、治安交通惡化、車禍酒駕嚴重、空汙肺癌死因多，他提出光復台南、改變台南的訴求，獲得許多鄉親熱烈支持。

陳以信感性表示，他是一個台南子弟，本在國際奔走為台灣打拚，最後世界繞一圈返回故鄉台南參選，感到是使命也是責任。他很感激鄉親給予鼓勵與支持，他會訴求更多台南市民與基層支持者認同，爭取為故鄉台南服務機會。