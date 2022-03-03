全球女性擁有的財富正在增長，瑞銀財富管理認為，女性希望控制自己財務狀況的趨勢，也正在增長。但是女性較常低估獲得收益的可能性，也就是說，偏向悲觀的觀點導致女性的風險厭惡程度更高。

瑞銀財富管理引用Nutmeg的最近調查，只有3％的女性願意承擔風險以獲得良好的回報，男性的這一比例為26％。其中，男性最喜歡的資產類別是股票，女性最喜歡的資產類別則是房地產；男性持有加密貨幣的可能性也是女性的兩倍。

實際上，各種研究論文均顯示，女性通常比男性更不願意承擔財務風險。從女性的養老金分配也可看出，其資產配置通常更傾向於債券、不是股票。

瑞銀財富管理投資總監辦公室(CIO)3日發佈《女性與投資：重新構想財富建議》（Women and investing – Reimagining wealth advice）最新報告，回顧男性和女性財富之旅的差異， 這也是瑞銀2017年以來，首次公布的研究報告。

瑞銀財富CIO Advice Beyond Investing主管Marianna Mamou指出，自2017年以來，有興趣掌控自己財務狀況的女性人數是有所增加。然而，想法和行動之間，仍然存在差距。她認為，財務信心與風險承受能力密切相關，而風險承受能力又取決於風險認知。

最新研究證實顯示，投資人一旦對風險更加熟悉，風險認知度可以提高。意即，更多的投資經驗應該會降低風險厭惡程度。如果女性不曾獲得投資經驗，她們將繼續認為投資風險更大，或者只是認定「風險更大」，讓人害怕。

「知識有助於提高風險承受能力！」瑞銀財管團隊指出，知識也影響人們對風險的認知，目前來看，年輕女性的財務知識更高，這使她們在財務上更有信心。