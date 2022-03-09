我國正規劃風場開發第三階段之際，台亞風能9日在2022亞太國際風力發電展開幕儀式上，與英商費舍海洋服務公司、環球測繪、大川吉海事工程、海天離岸工程、以及中信造船等5家國內外公司簽約，成立本土運維團隊，全力支持台亞風能的風場開發，要以實際行動力，展現深耕離岸發電國產化的決心。

台亞風能董事長林怡文9日表示，離岸風電第三階段區塊開發在即，身為本土開發商團隊，台亞風能將全力以赴，創造離岸風電產業本土的完整產業生態環境、及產業鏈，與本土產業鏈合作，共同建立可進入國際新能源產業的技術實力與市場競爭力。

他說，台亞風能除了已經宣布，位於苗栗外海的浮動式環亞風場、以及將於今年度參與投標的彰化環洋離岸風場外，也持續進行其他固定式基礎及浮動式基礎之風場開發。

林怡文指出，台亞風能有機會獲得本土運維團隊支持，為政府國產化方針，共同努力、支持國內綠電需求、以及在地產業供應鏈永續成長，參與政府能源轉型政策。

他說，本土開發團隊的優勢，在於在地人才培育，並能夠共同帶動國內產業供應鏈，逐步提升技術能量及建立實績，更期許未來有機會一起跨出台灣，進軍國際風電產業。

英商費舍海洋服務公司（James Fisher Renewables Taiwan）總經理吳國綸表示，此次在台亞風能的支持下，所成立的本土運維團隊，將透過James Fisher Renewables在全球多年的經驗及技術，把本土既有能量提升，邁向國際化。

吳國綸指出，James Fisher Renewables Taiwan作為本運維團隊的技術領頭，在台發展至今，除了在各個風場貢獻技術及經驗外，更致力於發展本土化能量，去年，已在台中港啟用近500坪的營運基地，今年我們將持續透過聘任關鍵職位來強化亞太地區的建置，並承諾以台灣作為亞太地區離岸風電發展的樞紐，更進一步落實在地化。

他認為，台亞風能運維團隊的成軍，除了彰顯政府本土化政策的推動成效外，更能實際的將台灣本土能力強化，進而走入國際離岸風電市場，作為亞太地區的發展樞紐外銷人才及技術。

環球測繪公司（PDE Offshore Corporation）總經理黃宗宸表示，運維台灣隊的成軍，希望運維的技術與能量能夠在本土組建，藉由國外的經驗以及本土的能量，將相關技術在本土深根，建立本土運維供應鏈。

大川吉海事工程（DACC Marine Engineering Co.，Ltd.）董事長陳俊吉表示，大川吉海事工程將傾全力共襄盛舉，以其20年專業經驗為基礎，為台亞風能全心規劃構建運營維護所需的支援船隊，並將承擔其運作與管理重任。

海天離岸工程董事長曾國正說，海天離岸工程成立的目標，是透由本土鋪纜船的建置鏈結本土船隊、創造在地價值，此次能夠參與本土運維團隊，並與本土造船業者及開發商合作，正是海天離岸工程落實海事工程服務及海事工程船舶製造本土化的具體行動。

中信造船總經理韓育霖指出，中信造船公司為了呼應政府離岸風電產業國產化政策，加入與英商費舍海洋服務、環球測繪及大川吉海事與海天離岸工程所組成的本土維運團隊，共同來支持台亞風能案，而本土團隊成員中，中信造船成立至今已近40年，累積無數修造船舶之經驗，無論是新造或改裝船舶，都能為本案提供有關船舶專業服務。