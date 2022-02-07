福斯集團一董事成員在接受訪問時指出，雖然今年下半的半導體供應問題會稍微有所緩解，但是不認為全球半導體供應短缺的局勢將在今年結束。

福斯集團採購主管Murat Aksel在接受Automobilwoche訪問時指出，動盪的情勢將至少影響到今年上半過後。「復甦可惜不是那麼地持續；預計明年才會出現真正的上升趨勢」。

Aksel認為，到2023年，當更多的半導體產能開始投入上線生產之後，將比較容易做出可靠的預測。

Aksel表示，福斯正在努力為未來的瓶頸做更好的準備。在關鍵零組件方面，可以審視和建立具體的第二供應商。不過他排除了單獨生產晶片的可能性。

Aksel說，顯然存在結構性問題，因此必須長時間的面對這些挑戰；而汽車製造業的需求將繼續攀升。因此他表示，與其試圖從晶片供應商那獲得索賠，不如將重點放在與他們密切合作，以確保有更好的供應。