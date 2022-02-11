光學鏡頭廠揚明光(3504)自結2021年稅後盈餘2636萬元，每股盈餘0.23元，為3年來最佳，揚明光總經理徐誌鴻表示，由於上游半導體缺料已有緩解，本季營收有望較上季成長，由於車用產品快速成長，預估車用產品佔今年營收比重可望達5%到10%，AR/VR及MR等光學元件已有3個客戶，今年來自相關產品光學元件「成長幅度不錯」。

揚明光今天舉行線上法說會，公布2021年財報，2021年營業收入45.63億元，營業毛利7.85億元，營業毛利率17.2%，營業淨利2730萬元，稅後淨利2697萬元，其中歸屬母公司業主之淨利為2636萬元，基本每股盈餘0.23元。

揚明光學表示，2021年公司在產品與客戶的調整與開拓有所進展，惟受到主要晶片供應短缺及客戶端缺料影響，合併營業收入45.63億元，僅年增17%，其中微投光機出貨較前一年度減少5%；光學元件類產品因前投影光學元件及新興應用成長，年增60%；取像光學因視訊會議需求及智能家居鏡頭出貨增加，年增18%；3D列印受惠於牙醫市場需求成長，較前一年度增長60%；車用鏡頭出貨年增50%；其他產品因電視拼牆光機出貨減少影響，年減23%。

揚明光1月營收3.81億元，月減15.5%，揚明光表示，主要因微投光機收入認列的差異，以及晶片缺貨導致出貨下滑。

展望第1季，揚明光財務長張雅容表示，客戶端及供應端缺料情況比去年12月改善，雖然仍受到客戶端與供應端的零組件供應速度影響，依當前的資訊，3D列印、光學元件類產品及車用鏡頭出貨情形可望優於上季；微投光機與智能家居鏡頭預估較上季減少。

徐誌鴻表示，目前上游半導體缺料問題已有緩解，本季稼動率有望拉高至70%，甚至達75%到80%，整體營收有望較上季成長。

依各產品線來看，徐誌鴻表示，今年成長最快是車用，預估今年營收佔比有望達5%到10%，接下來依序是光學元件、3D列印及微投影機，至於取像因供應鏈限制，不確定較高。

在當紅的AR/VR/MR部分，徐誌鴻表示，AR/VR及MR等光學元件目前已有3家客戶，其中1家客戶已出貨，另兩家客戶仍開發中，今年有機會量產出貨，數量均有數百K的水準，預期今年來自AR/VR及MR等光學元件「成長幅度不錯」。

揚明光1月營收3.81億元，月減15.5%，揚明光表示，主要因微投光機收入認列的差異，以及晶片缺貨導致出貨下滑。