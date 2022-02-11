卸下立委身份的許毓仁，最新行蹤是前往美國哈佛大學甘迺迪學院 (Harvard Kennedy School)，進行為期一年的訪問學人(senior fellow)計畫。許毓仁表示，在甘迺迪學院研究的題目為「半導體供應鏈韌性與地緣政治」，在美中持續競爭的發展下，這個議題可以說是備受關注。

此外，他也會參與哈佛大學與麻省理工學院(MIT)有關央行數位貨幣、穩定幣、去中心化金融(DeFi)去中心化組織(DAO)、元宇宙相關的議題研究和研討會和論文發表。

許毓仁此行獲得的計畫，由甘迺迪學院底下的艾希民主治理與創新(Ash Center for Democratic Governance and Innovation) 每年邀請在政治、經濟、金融、科技、商業、非營利等領域的專業人才，進入哈佛訪問研究。

許毓仁表示，擔任不分區立委任內專注於科技立法，訂立相關法案包含洗錢防制法、資通安全管理法、金融科技監理沙盒、人工智慧基本法、自駕車管理條例，以及推動區塊鏈和虛擬通貨平台相關的政策。卸任立委後，他轉換跑道出任台灣玉山科技協會秘書長，負責科技與政府政策相關溝通的平台，玉山科技協會會員多為國內半導體、IC設計和電子業以及電動車相關產業的重要科技協會。

哈佛大學所在的波士頓，也是人工智慧、生技醫療發展、創投重鎮，除了學術研究外，許毓仁說，期待能因在地參與研究，多多幫助台灣的新創企業走向海外，一年的研究成果應能帶給台灣產業國際接軌的參考。