封測龍頭日月光投控(3711)上季處分陸廠調整資源，本業方面，受惠打線封裝價揚、產能稼動率滿載，去年單季、年度獲利續改寫歷史新高，去年獲利強增1.32倍，EPS也倍增近1.5元。日月光投控營運長吳田玉表示，半導體產能供不應求情況會延續到明年，日月光投控在手長約已看到2023年。日月光元月營收年增18.91%，續改寫同期新高，法人預估，首季仍可望淡季不淡，日月光投控第一季集團合併營收較上季減少14～16％，但與去年同期相較成長20%以上。

日月光去年第四季營業收入淨額1729.36億元，季增15%、年增16%，毛利率19.0%，營益率11.3%，歸屬於公司業主之淨利309.16億元，季增118%、年增208%，基本每股盈餘7.20元，相較去年第三季的3.29元、2020年第四季的2.35元倍增。合計去年全年營業收入淨額5699.97億元，年增20%，毛利率19.4%，營益率10.9%，歸屬於公司業主之淨利639.08億元，年增132%，基本每股盈餘14.84元，相較2020年的6.47元倍增，獲利飆新高。

日月光在2021年12月16日完成處分大陸廠區予智路資本，交易金額14.6億美元(約新台幣404億元)，處分之工廠佔封測營收7.6%、佔合併營收4.5%，處分之工廠在2021貢獻約新台幣0.79元之基本每股盈餘，相關獲利在去年第4季認列，資源調整至主要廠區(矽品蘇州)來強化中國商機，而公司也有更多的現金資源來投入有機擴張與戰略投資。

展望2022年，營收及利潤將持續改善，預期將伴隨著另一個優於季節性的2022年第一季，第二季將優於第一季。邏輯半導體部分，期望產業全年成長5-10%。而在市佔率增加及整合元件製造廠外包的驅動下，期望2022年半導體封測事業營收年成長為邏輯半導體產業之2倍。日月光將擴大SiP客戶組合，新SiP客戶之營收在2022年挑戰突破五億美金大關；2022年封測事業毛利率及營業利益率應突破2014之歷史高峰(27.0%、16.6%)。合併營業利益率將較2021更進一步成長。

放眼今年或是之後，預計將有更穩健的前景，產能及供應鏈限制將持續至2023年以後，日月光投控在手長約已看到明年，日月光整合元件製造廠外包率正加速中，已在2021年開始的新一回合智慧工廠、建築及基礎建設投資旨在支持客戶的長期需求，而在健全成長的高效能運算、汽車電子、5G、IoT及晶片含量增加將導向強勁的終端需求及樂觀的長期前景。

日月光元月營收485億7394萬元，較去年同期的408億4791萬元成長18.91%、較去年12月的596億6494萬元減少18.58%，仍續創同期新高。展望首季，日月光預期第一季封測事業生意量將受到工作天數減少及SiP季節性因素而季減4%，毛利率將略高於去年第二季。第一季EMS電子代工服務生意量將接近去年整年的季度平均水準，營業利益率接近去年第二季及第三季平均值。法人預估，首季仍可望淡季不淡，日月光投控第一季集團合併營收較上季減少14～16％，但與去年同期相較成長20%以上，有望引領公司全年營收、本業獲利續寫新高度。