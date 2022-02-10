三星機皇來了！三星於台灣時間昨日晚間舉辦全球新品發表會，推出年度旗艦機Galaxy S22系列，一口氣端出Galaxy S22、Galaxy S22+與Galaxy S22 Ultra三款手機，是三星第一款採用4奈米製程處理器的旗艦產品，3款皆預計2月25日正式開賣，台灣先前多是均為三星旗艦機全球首發市場，本次是否可以擠進25日開賣，估計未來幾天會有消息。

三星Galaxy S22系列手機首度搭載4奈米處理器，分為高通Snapdragon 8 Gen 1與三星Exynos 2200等不同版本。

Galaxy S22 Ultra將消費者最喜愛的Note體驗，包括指標性的S Pen手寫筆，全面融入S系列。Galaxy S22 Ultra加入最新Galaxy S系列裝置陣容，於Galaxy S22和S22+二款裝置的標準規格之上，另添加多項嶄新功能，成為S與Note系列的最高端，更是為三星有史以來最強悍的Ultra機種。

Galaxy S22 Ultra螢幕為6.8吋Dynamic AMOLED 2X 顯示螢幕，亦支援45W超快速充電，僅需充電10分鐘，電力便足以錄製逾50分鐘的影片。Galaxy S22 Ultra搭載100倍超高倍變焦功能，堪稱三星最強悍、最智慧的相機。

Galaxy S22/S22+兩款新機均配備Dynamic AMOLED 2X顯示螢幕，專為極致遊戲及觀賞體驗而生。無論選購Galaxy S22頂尖的6.1吋顯示螢幕，或Galaxy S22+的6.6吋顯示螢幕，兩款均搭載Vision Booster技術，可根據環境照明自動調整顯示螢幕，同時強化色彩對比，讓用戶於觀賞影音時獲得最佳視覺體驗。快速充電部分，Galaxy S22支援25W超快速充電，Galaxy S22+則支援45W超快速充電2.0，讓用戶不須再為手機充飽電而苦苦等待。

Galaxy S22系列將自2月25日起於各地電信商正式開賣，Galaxy S22 Ultra有黑、白、綠、勃根地紅，分別推出128GB、256GB、512GB與1TB機型，搭配8GB與12GB RAM；Galaxy S22/22+有黑、白、綠、玫瑰金，分別推出128GB與256GB機型，搭配8GB RAM。售價上， S22 Ultra定價1199美元起，S22+定價999美元起、S22定價799美元起。

由於先前台灣大多為三星全球首發市場，本次是否為擠進25日開賣，預計未來幾天將會有消息。