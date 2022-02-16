全球人壽2022年MA（儲備幹部）招募即日起開跑，至3月31日截止，首站實體MA招募說明會將於3月5日在台灣大學校園徵才博覽會登場，3月25日赴政治大學，應徵必須具備碩士畢業、應屆畢業生或二年以下工作經驗、中英文溝通流利並具TOEIC 700分以上能力等條件。

全球人壽致力延攬包括金融保險、數理統計、行銷、財務相關背景等多元優秀人才加入組織，希望MA能將不同思維、見解和創意帶入全球。全球人壽MA培育輪調計畫為期24個月，正式加入後第1個月將透過公司基礎培訓課程，認識組織與產業知識訓練，建立保險專業知識和熟悉全球人壽的商品；第2個月開始至第24個月將進行商品企畫、業務通路、行政服務、數位行銷等共通性輪調以及安排專業性輪調，這段期間不但有機會參與跨部門專案計畫與高階主管共事學習經驗，更會協助取得專業證照，最終培訓完成後依評鑑考核結果及公司組織需求分發派任部門。