永豐金(2890)旗下永豐金證券2021獲利成績亮眼，數位創新、財富管理、複委託等業務再登高峰，為持續儲備各項業務發展所需人才，宣佈啟動「2022年度人才招募計劃」，預計吸納350位新血加入創歷年之冠，人才需求包括數位金融、資訊科技、財富管理、投銀承銷、金融交易等專業領域，並針對應屆畢業新鮮人，推出MA(儲備幹部)與STP(Sinotrade Talent Program;財富管理人才培育計劃)二項重要人才發展計劃，培育年輕生力軍與永豐金證券一起成長。

永豐金證券表示，去年推出第一屆「儲備幹部(MA)計劃」成效良好，今年將再招募第二屆MA，以首年百萬年薪待遇、及實作代替實習的一年完整培訓，培育以「策略幕僚」為架構的儲備專案管理及經營管理人才，今年招募「策略營管組」及「金融交易組」二個組別，合計招募11名，提供給對金融證券市場有濃厚興趣的優秀年輕人才最佳選擇。

「策略營管組」著重在經營管理、策略規劃、數位金融、整合行銷、流程改善等專業；「金融交易組」則為今年新增組別，聚焦於證券量化交易、AI智能運算及固定收益業務等專業。MA應徵條件為碩士(含)以上應屆畢業或兩年以內工作經驗者、TOEIC 750分以上(或同等英文檢定成績)，不限商管科系，歡迎多元人才加入。

除了MA計劃外，永豐金證券因應近年在財富管理、複委託等業務快速發展與第一線人才需求，今年推出「財富管理人才培育計劃(STP; Sinotrade Talent Program)」，預計招募50名STP，結合永豐金證券數位服務優勢，培育成為分公司第一線理財專員。STP應徵條件為學士(含)以上應屆畢業或兩年以內工作經驗者，不限商管科系，歡迎對證券投資理財具備濃厚興趣的職場新鮮人加入，在永豐金證券成就自我。

永豐金證券二項新鮮人培育計劃MA及STP皆自3月起跑，將舉辦10場次校園說明會及博覽會活動，並同步對外徵件，MA至4月底止，STP至5月底止。