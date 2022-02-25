因應國際原物料成本上漲cama咖啡宣布 2月26日起，調漲部份商品售價。

cama café表示，cama café品牌創立16年，堅持手工挑豆、親手烘焙每一鍋新鮮的好豆子、沖出每一杯值得的好咖啡。無奈近期國際物價膨脹與咖啡產地農收減產，導致咖啡價格飆漲80%。為維持不簡單的咖啡品質，cama café將於2月26日提出部分品項售價調整，請消費者朋友體諒，也希望您持續支持。

鮮萃茶飲：全品項維持原價。

濾掛咖啡：價格調升新台幣5元。

新鮮現烘、冷萃咖啡與精品手沖咖啡系列：價格調升新台幣5~10元。

配合商品價格調整，cama café回饋會員朋友長期支持，在開春之季分享「cama經典黑咖啡」、「cama經典拿鐵」、「特調咖啡」三款TOP熱銷商品，大杯88折優惠。會員朋友於2/26(六) ~ 3/1(二) 期間，憑cama APP內優惠券，即可享優惠。