新北市今新增2例，皆是與新店設計師（案19665）衍生的北市房屋代銷人員（案19816）參與宗教協會聚餐、KTV歡唱的傳播鏈相關，新北市衛生局表示，1例（案20248）是同時段與設計師、北市房屋代銷人員同時段在餐廳用餐，家住新店；另1例是宗教協會衍生的家人（案20249）居家隔離陰轉陽，家住蘆洲。

新北市衛生局說明，案20248是60多歲女性，無業，9日晚間在北市某餐廳與案19665同時段用餐，21日接獲北市衛生局通知回溯擴大匡列採檢，PCR為陽性，Ct值23，收治專責病房隔離治療。居住地新店區。個案因在家照顧媽媽，生活單純少外出，共匡列接觸者3人居家隔離並採檢，結果稍晚才會出爐。

案20249是7歲男童，為案19927（台北市餐廳KTV群聚案）的家人。因案19927於15日到阿姨家住宿，17日個案遭匡列接觸者居家隔離，採檢PCR為陰性，22日進行二度採檢，PCR轉為陽性，Ct值23.27，收治專責病房治療。居住地分別為蘆洲區。個案於居隔第6天陰轉陽對社區影響不大，相關接觸者先前均已遭匡列，無新增匡列者。

案20248於19日下午2時4分至10分曾至新店IKEA Café。