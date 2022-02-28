第二度在228舉辦的寶斗舊時光市集，今天午後在北斗郡守官舍與周邊巷弄內登場，35個青創職人攤位吸引逾千人潮到場參與。（謝瓊雲攝）

第二度在228舉辦的寶斗舊時光市集，今天午後在北斗郡守官舍與周邊巷弄內登場，35個青創職人攤位吸引逾千人潮到場參與。（謝瓊雲攝）

第二度在228舉辦的寶斗舊時光市集，今天午後在北斗郡守官舍與周邊巷弄內登場，35個青創職人攤位吸引逾千人潮到場參與。（謝瓊雲攝）

寶斗舊時光市集28日午後第二度在北斗郡守官舍內及周邊巷道熱鬧展開，今年主題內容為從青出發，邀集來自縣內各地青年職人，35個市集攤位各異其趣，吸引逾千人前來朝聖；主辦人陳光鏡說，目前以每年228辦一場市集，並朝向每季一場的方向構思中。

連續2年舉辦的舊時光市集，邀集簡單純粹、具有原創內涵的青創工作者參與，沒有敲鑼打鼓的宣傳，回到真實生活的需求面向，糕點、茶、陶、手染服飾、配件飾品與傘繩等小物，現場還音樂DJ、書店，能動也能靜。

延續去年舊時光市集古味新意概念，連結在地鄉鎮店家及中台灣青創手作職人，以「純粹食物，初心手作，原創出發」募集，市集攤位數倍增，人潮也比去年增加5成，不少參與擺攤者都大呼辦得很成功。。

陳光鏡表示，國發會推動地方創生，在全台輔導設置30個青年工作站，「寶斗青村未來式」是其中之一，目前常態進駐在北斗郡守官舍的紅磚小屋中，開放各界參觀交流，團隊也期盼透過市集，喚起在地認同，並吸引更多人潮走訪北斗，感受小鎮多元魅力的精彩。

不同於許多市集活動會大張旗鼓宣傳，寶斗舊時光市集連布條海報都沒有，團隊成員林嘉萱認為，大家來到市集，要買的是生活中真正的需求， 加上喜歡在街市裡人群間的熱情互動，透過更接地氣的輕鬆節奏親切，帶動社區、親子、青年上班族等不同族群共同參與，才是有溫度的市集。

另一位來自北斗在地的團隊成員蔡慧璇則說，兒時就住在官舍附近巷弄裡，對這裡有很深的情感，北斗小鎮很有故事，邀請大家一起來北斗復刻舊時光，相信所有美好都將在生活裡慢慢被看見。