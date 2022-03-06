陳東睦說，未來每周六下午１點到５點，一樣在竹山中山市場，有全新的攤商品牌進駐，公所也推出集點送好禮，消費滿百元就能參加好獎２重抽。(公所提供／吳建輝南投傳真)

全新的「竹巢漫步市集」，找來竹安農合作，竹安農是在地把關農業安全注藥的組織，共有25位成員，所生產的農產品皆拿到3章1Q的安全認證，從農產品源頭進行把關。

寬敞舒適的環境，精彩可期的表演，還有優質的農特產，很難讓人與一般傳統市場聯想在一起。(公所提供／吳建輝南投傳真)

南投縣竹山鎮公所積極打造「竹巢漫步市集」，月初前進中山傳統市場舉行青創小農假日市集，打破傳統市場印象，乾淨整潔高品質農產，深受大小朋友喜愛，而從本周開始，將與竹山鎮安全農業發展協會合作，展開農特產直銷平台，除了優質農特產外，還有精彩表演及滿百抽獎等活動來吸買氣，提供鎮民一個宛如參加嘉年華的購買平台，好買又好玩。

竹山公所打造的「竹巢漫步市集」連續四個月在竹山中山傳統市場舉行，全新的青創假日市集在上周六圓滿落幕，從5日開始市集將竹安農合作，打造農特產直銷平台，包括鎮上最新鮮的蔬果、烘焙蛋糕、農特產品、新住民料理，友善耕作農產等攤位組成。

竹山鎮長陳東睦表示，全新的「竹巢漫步市集」，找來竹安農合作，竹安農是在地把關農業安全注藥的組織，共有25位成員，所生產的農產品皆拿到3章1Q的安全認證，從農產品源頭進行把關，讓民眾從認識生產者、了解食材、到安心購買，只要認明「竹巢漫步市集」，就能找到安全無虞的農產。

陳東睦說，未來每周六下午１點到５點，一樣在竹山中山市場，有全新的攤商品牌進駐，公所也推出集點送好禮，消費滿百元就能參加好獎２重抽，第１抽包括紫南宮前母、百元兌換券、口罩等，第２重則是可以買百集點，集滿10點抽哀鳳、家電，歡迎民眾一起到竹山市場，買安心蔬果、抽哀鳳大獎。