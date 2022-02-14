藝人陳映璇擔任「浪愛市集」公益天使代言。她說這次新北市流浪動物生命關懷協會是由一群熱血上班族的愛媽們組成，除了一般人的生活負擔之外，還自主負起照顧浪浪的責任，實在是非常辛苦。

平日要照顧浪浪、去認養家庭訪視，每逢假日還要去市集辦理認養、義賣活動，幾乎沒有休息時間，陳映璇說愛護動物，讓人類不孤單。

陳映璇任「浪愛市集」公益天使。（經紀人提供）

她認為，地球沒有了動物，就如藍天沒有了白雲，沒有動物，生命沒有了動力，「請珍惜我們地球上唯一宣傳推廣關愛身邊流浪動物的理念，提倡伴侶動物主人行為自律，和諧鄰里關，動物是人類的朋友，請愛護它」。

她這次開心能當這次代言人，比接戲還開心，可能自己也有養小狗狗關係，特別有感觸。她同時感性的說，是否大家在街頭看到過無家可歸的小狗小貓、看到那些毛髮髒亂、沒有主人照顧的流浪貓狗時，是否會驀然從內心深處湧上一股衝動，想要用自己的愛心去救助它們呢？

她最近看到經紀人好友陳孝志因爲被詐騙ㄧ事心情受影響，還開玩笑叫他趕快領養狗或貓可以解憂愁，陳孝志說比較想養獵犬把壞人咬起來順便抓起來、因為狗是有靈性的、會分辨好人壞人。陳映璇因此希望大家能一起貢獻一己之力，幫助這些愛心的公益團體。