鄭智薰（左起）、金汎、Uie、孫娜恩接受訪問。（friDay影音提供）

韓國奇幻醫療劇《Ghost Doctor》找來鄭智薰（Rain）、金汎、Uie、孫娜恩主演，劇情溫馨感人又爆笑因而大獲好評，4位主演日前受訪時被問到「如果可以靈魂附身，最想附身到誰身上」時，鄭智薰率先表示自己最想附身到特斯拉執行長馬斯克身上，「因為我對汽車很有興趣，想看看他們的系統」，機智的他怕有廣告嫌疑，不忘搞笑補充道「不過我沒有特別想買的車，但想去看看汽車工廠，偷一點技術」，幽默又機靈的反應立即引起現場一片笑聲。

金汎隨後表示：「如果可以的話，想進到麥可傑克森的身體裡，因為我跟在座其他3位演員不同，沒什麼站上舞台的經驗，所以想附身到他身上嘗試看看跳舞。」同是偶像女團出身的Uie、孫娜恩則不約而同地表示想附身到碧昂絲身上，Uie透露這是她們在當練習生時期的夢想，孫娜恩則表示自己從小就很憧憬碧昂絲。正當孫娜恩苦惱是否該換個答案時，鄭智薰立即向她喊話「妳們就一起進去啊，又不是一個進去了，其他人就進不去了」，對後輩相當照顧，同時還問能否改答案，笑喊「我想進到金汎的身體裡」。

接著被問到對彼此的第一印象，鄭智薰具體說出跟人個別對戲的感想，讚金汎是「他會接我的哏又丟回來」、Uie是「演戲時專注力非常出色的演員」、孫娜恩是「很新鮮，而且她演得很好」。金汎則表示對鄭智薰的印象是「他在拍戲時能夠將沈重、悲傷的感情表現得非常到位，要搞笑的時候也都演得非常搞笑，我在他身旁親自接觸感受後就深刻領悟到他為何是這麼全能」，並說看到了2位女演員「努力認真的一面」。Uie首先稱讚孫娜恩的外貌，隨後透露自己原本就是鄭的粉絲，「實際見到他時我非常悸動、緊張」，對金汎的第一印象則是「長得非常帥，臉又很小」。孫娜恩表示現在覺得鄭智薰像個「熟識的鄰家大哥」，金汎是「擁有很多優點的演員」，對Uie則感覺「是個很隨和又可靠的姐姐」。

除此之外，鄭智薰還透露了這次因拍戲行程非常緊湊未能獻唱OST，希望下次能有機會。孫娜恩則透露自己在為本劇做準備時，由於好友中有人是真實的「急診室實習醫師」，因而向對方請教了許多，娜恩回答的同時也讓眾人臉上露出了驚訝的神情，看來大家事前都不知道原來她有這樣的人脈。而劇中主要角色們的過往因緣紛紛明朗化，車禍重傷昏迷不醒的鄭智薰「靈肉分離」狀態即將結束，金汎、Uie最後究竟能否將其救回，也令人相當期待，《Ghost Doctor》friDay影音熱播中，下週二、三播出精彩完結篇。