新北市汐止區金龍國小一名四年級的葉姓同學由父親撫養長大，但父親日前突然成植物人，家中頓失經濟來源，葉童現與年長的阿嬤相依為命。新北市議員張錦豪同為金龍國小家長會長，獲悉葉同學的消息後，也積極在臉書上分享捐款資訊。

據《TVBS》報導，葉童的姑姑說，51歲的葉父去年12月間自汐止南下至雲林工作，但在該日晚間疑似因氣溫溫差大，在蹲下準備起身之際感到頭暈昏眩，經送醫後被醫生診斷為腦溢血，需緊急進行開顱手術。

而葉父經過精密檢查後，醫生發現其腦幹受損，恐是血管提早老化所致，在術後約10天後，醫生診斷認定葉男恢復意識的機率微乎其微，目前仍在進行相關評估，但葉男有很大的機率將於安養機構度過餘生。

葉童的姑姑也分享，有回阿嬤難忍兒子成植物人的悲傷情緒，不小心痛哭失聲，而葉童在旁卻展現超齡的回應，打起精神安慰阿嬤說，「妳有我還有姑媽妳要跟我一樣勇敢，哭完這次以後就不哭了。」

新北市議員張錦豪在臉書上替男童募款。（翻攝張錦豪臉書）

對此，新北市議員張錦豪在臉書說，葉父獨自扶養一名10歲的葉姓男童，葉童就讀金龍國小四年級，平時在校樂觀進取，而在陪課老師的眼中，葉童不僅活潑聰明又上進，與同學相處融洽。

張錦豪說，但葉童的父親突然淪為植物人，葉家頓失唯一的經濟來源，葉童則由無經濟能力的阿嬤照顧，但葉家仍須負起葉父龐大的醫療費用，以及租屋費用，實在難以度過經濟困境。

張錦豪也表示，經他向校方確認後，的確葉童的家中發生重大變故，除了陪課老師捐出1萬元給葉家之外，金龍國小校方也已緊急撥出急難救助金2萬元並進行相關救濟金申請，但還是需要社會各界伸出援手。

張錦豪指出，他同為金龍國小家長會會長，考量葉童的阿嬤不熟悉電腦，無法花時間做捐款紀錄與公開徵信，因此由他代為擔任捐款窗口，捐款日期自2月18日起至2月28日為止，張也強調捐款的流程絕對公平公正公開，倘若對捐款有任何疑問均可依循電話聯繫。