最佳曬鹹菜地點？1名網友日前分享他的白色愛車引擎蓋被阿嬤「鋪滿鹹菜」，阿嬤疑似想用車子曝曬的熱氣加速曬乾成菜乾，原PO則無奈喊「要曬可以至少先舖個紙箱吧」；其他網友看見照片後紛紛笑說「阿嬤用心良苦，加蠟開胃欸」、「阿嬤幫引擎隔熱啦」、「天然酸菜鍍膜」。

該名網友在臉書「爆廢公社」發表1張圖片，圖片中1輛白色轎車的引擎蓋上鋪滿許多鹹菜，幾乎已全部覆蓋引擎蓋，原PO發文笑說「回家看到阿嬤做了這件事，你們會怎樣，我個人是認為要曬可以，至少先舖個紙箱吧」。

1名網友日前分享他的白色愛車引擎蓋被阿嬤「鋪滿鹹菜」，阿嬤疑似想用車子曝曬的熱氣加速曬乾成菜乾，原PO則無奈喊「要曬可以至少先舖個紙箱吧」。（翻攝自臉書「爆廢公社」）

其他網友留言「生氣又無奈，因為我是極度愛車的人，但是舖菜的又是自己的奶奶」、「跟阿嬤講烤漆會壞掉，阿嬤表示：騙肖哀，曬個菜就會壞」、「鋪紙箱更慘，我比較痛心的是流浪貓每晚都睡我引擎室」、「阿嬤用心良苦，加蠟開胃欸」、「阿嬤真是物盡其用的生活智慧王」、「阿嬤怕引擎日照太熱，幫它隔熱啦」、「阿嬤養的車」、「最佳曬鹹菜地點，引擎蓋夏天都是燙的」。

也有不少網友分享類似事件，有人的BMW愛車引擎蓋被鋪滿高麗菜葉，有人則是全車被放滿棉被，網友說「菜葉裡面的草酸和生物鹼長期接觸可能會咬蝕烤漆金油」、「下次就換鹹豬肉了」、「天然酸菜鍍膜」、「阿嬤覺得你的車子有點餓」。

也有不少網友分享類似事件，有人的BMW愛車引擎蓋被鋪滿高麗菜葉，有人則是全車被放滿棉被。（翻攝自臉書「爆廢公社」）